Около 60 псковских военных отказались повторно ехать в Украину – росСМИ

Около 60 псковских военных отказались повторно ехать в Украину – росСМИ

После первых дней войны псковские военные были выведены на территорию Беларуси, после чего вернулись к месту дислокации.

Около 60 псковских военных отказались ехать воевать с Украиной.

Об этом сообщает российское издание "Псковская губерния".

"Около 60 военнослужащих из Пскова отказались ехать воевать на территорию Украины, сообщают наши источники. После первых дней войны они были сначала выведены на территорию Беларуси, после чего вернулись к месту дислокации в Псков", — говорится в сообщении.

Большинство военных увольняют, а некоторым – угрожают уголовными делами. По неофициальной информации, в Пскове "работает" руководство минобороны РФ.

Как добавляет "Север.Реалии", ранее отказались ехать воевать в Украину бойцы Росгвардии Кубани, бойцы ОМОНа из Хакасии, контрактники из Калининграда и военные из Южной Осетии.

Напомним, что российские военные массово отказываются воевать на Украине. Морально-психологическое состояние личного состава и уровень мотивации остается на очень низком уровне.

Ранее захваченный в плен псковский десантник "российской военной элиты" рассказал о мародерствах и бесчинствах своих.

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