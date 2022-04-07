Близько 60 псковських військових відмовилися повторно їхати в Україну – росЗМІ

Після перших днів війни псковські військові були спочатку виведені на територію Білорусі, після чого повернулися до місця дислокації.

Близько 60 псковських військових відмовилися їхати воювати з Україною.

Про це інформує російське видання "Псковская губерния".

"Близько 60 військовослужбовців із Пскова відмовилися їхати воювати на територію України, повідомляють наші джерела. Після перших днів війни вони були спочатку виведені на територію Білорусі, після чого повернулися до місця дислокації до Пскова", — йдеться в повідомленні.

Більшість військових звільняють, а деяким – погрожують кримінальними справами. За неофіційною інформацією, у Пскові наразі "працює" керівництво міноборони РФ.

Як додає "Север.Реалии", раніше відмовилися їхати воювати в Україну бійці Росгвардії Кубані, бійці ОМОНу з Хакасії, контрактники з Калінінграда та військові з Південної Осетії.

Нагадаємо, що російські військові масово відмовляються воювати в Україні. Морально-психологічний стан особового складу росіян та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні.

Раніше захоплений в полон псковський десантник "російської військової еліти" розповів про мародерства і безчинства своїх.

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