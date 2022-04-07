7 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

7 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

7 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

7 квітня 2022 року - четвер. 43-й день війни Росії проти України. 97-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

7 квітня - Всесвітній день здоров’я. Саме в цей день у 1948 році була створена Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), на яку покладено вирішення міжнародних проблем, пов’язаних з охороною здоров’я населення планети. 7 квітня 2018 року святкується 70-річний ювілей з дня набуття чинності Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Саме цей день прийнято відзначати у міжнародному масштабі як Всесвітній день здоров’я. Його мета - привернути увагу до проблем охорони здоров’я та необхідності розгорнутої й всеохопної профілактики захворювань, здорового способу життя.

7 квітня - День без хатніх справ, або День без домашньої роботи. Цього дня рекомендують робити все що завгодно, але тільки не роботу по дому.

7 квітня - яке сьогодні церковне свято

7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці / pixabay.com

7 квітня в церковному календарі - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це одне із дванадцяти найбільших свят у православному календарі після Великодня. Цього дня архангел Гавриїл повідомив Діві Марії те, що вона народить Ісуса Христа – Сина Божого і Спасителя світу.

Свято Благовіщення є неперехідним, тобто щороку він відзначається 7 квітня і рівно за 9 місяців до Різдва Христового.

Попри те, що в цей час триває багатоденний Великий піст, церковний устав дозволяє на Благовіщення поласувати стравами з риби та морепродуктів.

Загалом свято Благовіщення треба намагатися провести у гарному настрої, у колі рідних та друзів. Бажано уникати сварок, не лихословити, не обдурювати, не сердитися та не займатися важкою роботою. Цього дня бажано відвідати церкву.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 квітня

Які сьогодні іменини: Марія, Йосип, Тихін, Сава, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Пелагея.

7 квітня народились:

1506 рік — католицький святий та чудотворець Франциск Ксав'єр;

1876 рік — український філолог-славіст і мистецтвознавець Іларіон Свєнціцький;

1919 рік — український історик Омелян Пріцак;

1954 рік — американський кіноактор гонконзького походження Джекі Чан.

Що не можна робити 7 квітня

Не можна шити і в'язати;

Не можна починати посів;

Плести косу;

Не можна використовувати свічки, лампи та інші пристосування для освітлення в будинках;

Давати щось з дому.

Пам'ятні події 7 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 7 квітня:

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1348 рік — чеський король і імператор Священної Римської імперії Карл IV заснував у Празі Карлів університет — перший у Центральній Європі

1652 рік — голландець Ян Ван Рібек (Jan van Riebeeck) заснував в Південній Африці форт Кейптаун

1795 рік — у Франції прийнятий закон, який ввів метричну систему і визначив одиниці довжини метр і маси — кілограм

1827 рік — англійський фармацевт Джон Вокер (John Walker) винайшов сірники.

1906 рік — виверження вулкана Везувій спустошує Неаполь.

1918 рік — 2-й Запорозький полк Армії УНР розгромив червоні війська на станції Люботин під Харковом.

1927 рік — здійснено першу публічну телепередачу на велику відстань: з Вашингтона до Нью-Йорка показали виступ міністра торгівлі Герберта Гувера.

1943 рік — швейцарський хімік Альберт Гофманн синтезував ЛСД.

1948 рік — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

1992 рік — Республіка Сербія проголосила незалежність.

Народні прикмети на 7 квітня