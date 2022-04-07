7 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

7 квітня 2022 року - четвер. 43-й день війни Росії проти України. 97-й день року.
Який сьогодні день в Україні і світі
7 квітня - Всесвітній день здоров’я. Саме в цей день у 1948 році була створена Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), на яку покладено вирішення міжнародних проблем, пов’язаних з охороною здоров’я населення планети. 7 квітня 2018 року святкується 70-річний ювілей з дня набуття чинності Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Саме цей день прийнято відзначати у міжнародному масштабі як Всесвітній день здоров’я. Його мета - привернути увагу до проблем охорони здоров’я та необхідності розгорнутої й всеохопної профілактики захворювань, здорового способу життя.
7 квітня - День без хатніх справ, або День без домашньої роботи. Цього дня рекомендують робити все що завгодно, але тільки не роботу по дому.
7 квітня - яке сьогодні церковне свято
7 квітня в церковному календарі - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це одне із дванадцяти найбільших свят у православному календарі після Великодня. Цього дня архангел Гавриїл повідомив Діві Марії те, що вона народить Ісуса Христа – Сина Божого і Спасителя світу.
Свято Благовіщення є неперехідним, тобто щороку він відзначається 7 квітня і рівно за 9 місяців до Різдва Христового.
Попри те, що в цей час триває багатоденний Великий піст, церковний устав дозволяє на Благовіщення поласувати стравами з риби та морепродуктів.
Загалом свято Благовіщення треба намагатися провести у гарному настрої, у колі рідних та друзів. Бажано уникати сварок, не лихословити, не обдурювати, не сердитися та не займатися важкою роботою. Цього дня бажано відвідати церкву.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 квітня
Які сьогодні іменини: Марія, Йосип, Тихін, Сава, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Пелагея.
7 квітня народились:
- 1506 рік — католицький святий та чудотворець Франциск Ксав'єр;
- 1876 рік — український філолог-славіст і мистецтвознавець Іларіон Свєнціцький;
- 1919 рік — український історик Омелян Пріцак;
- 1954 рік — американський кіноактор гонконзького походження Джекі Чан.
Що не можна робити 7 квітня
- Не можна шити і в'язати;
- Не можна починати посів;
- Плести косу;
- Не можна використовувати свічки, лампи та інші пристосування для освітлення в будинках;
- Давати щось з дому.
Пам'ятні події 7 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 7 квітня:
- 1348 рік — чеський король і імператор Священної Римської імперії Карл IV заснував у Празі Карлів університет — перший у Центральній Європі
- 1652 рік — голландець Ян Ван Рібек (Jan van Riebeeck) заснував в Південній Африці форт Кейптаун
- 1795 рік — у Франції прийнятий закон, який ввів метричну систему і визначив одиниці довжини метр і маси — кілограм
- 1827 рік — англійський фармацевт Джон Вокер (John Walker) винайшов сірники.
- 1906 рік — виверження вулкана Везувій спустошує Неаполь.
- 1918 рік — 2-й Запорозький полк Армії УНР розгромив червоні війська на станції Люботин під Харковом.
- 1927 рік — здійснено першу публічну телепередачу на велику відстань: з Вашингтона до Нью-Йорка показали виступ міністра торгівлі Герберта Гувера.
- 1943 рік — швейцарський хімік Альберт Гофманн синтезував ЛСД.
- 1948 рік — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
- 1992 рік — Республіка Сербія проголосила незалежність.
Народні прикмети на 7 квітня
- Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.
- Яке Благовіщення, такий і Великдень.
- Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде дружна.
- Якщо до цього дня ще не прилетіли ластівки – весна буде холодна.
- Ранковий туман – до великого розливу річок і струмків.
- Якщо 7 квітня вітер, туман і іній, то рік буде врожайний.
- На Благовіщення дощ – вродить жито і буде грибне літо.
- Сонячний день – до хорошого урожаю ярих.
- Якщо день червоний, то в цьому році буде багато бід і пожеж.
- На Благовіщення злодії починають красти, щоб їм весь рік щастило.
- Людину, котра працює на Благовіщення, переслідуватимуть нещастя.
- Якщо в цей день під час трапези впустити крихти або пролити краплі, то в будинку буде багато мух і бліх.
- 7 квітня не надягають новий одяг, тому що з ним може щось трапиться.
- Якщо на Благовіщення людина буде здорова, сита, одягнена і з грошима, то все протягом року у неї буде добре.
- Сни проти 7 квітня пророкують майбутнє, але збудуться вони не скоро. Сновидіння, побачене вдень 7 квітня, виповниться через 6 місяців.