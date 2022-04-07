7 апреля 2022 года: какой сегодня день, приметы и День ангела

7 апреля 2022 года – четверг. 43-й день войны России против Украины. 97-й день.
Какой сегодня день в Украине и мире
7 апреля – Всемирный день здоровья. Именно в этот день в 1948 году была создана Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на которую возложено решение международных проблем, связанных с здравоохранением населения планеты. 7 апреля 2018 празднуется 70-летний юбилей со дня вступления в силу Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Этот день принято отмечать в международном масштабе как Всемирный день здоровья. Его цель – привлечь внимание к проблемам здравоохранения и необходимости развернутой и всеобъемлющей профилактики заболеваний, здорового образа жизни.
7 апреля – День без домашних дел, или День без домашней работы. В этот день рекомендуют делать все, что угодно, но только не работу по дому.
7 апреля – какой сегодня церковный праздник
7 апреля в церковном календаре – Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати самых больших праздников в православном календаре после Пасхи. В этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что она родит Иисуса Христа – Сына Божия и Спасителя мира.
Праздник Благовещения непереходим, то есть ежегодно он отмечается 7 апреля и ровно за 9 месяцев до Рождества Христова.
Несмотря на то, что в это время длится многодневный Великий пост, церковный устав позволяет на Благовещение полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
В общем, праздник Благовещения нужно стараться провести в хорошем настроении, в кругу родных и друзей. Желательно избегать ссор, не злословить, не дурачить, не сердиться и не заниматься тяжелой работой. В этот день желательно посетить церковь.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 апреля
Какие сегодня именины: Мария, Иосиф, Тихон, Савва, Василий, Гаврило, Устим, Феодосий, Пелагея.
7 апреля родились:
- 1506 год – католический святой и чудотворец Франциск Ксавьер;
- 1876 год - украинский филолог-славист и искусствовед Илларион Свенцицкий;
- 1919 год - украинский историк Емельян Прицак;
- 1954 год – американский киноактер гонконгского происхождения Джеки Чан.
Что нельзя делать 7 апреля
- Нельзя шить и вязать;
- Нельзя начинать посев;
- Плесть косу;
- Нельзя использовать свечи, лампы и другие приспособления для освещения в домах;
- Давать что-нибудь из дома.
Памятные события 7 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 7 апреля:
- 1348 год – чешский король и император Священной Римской империи Карл IV основал в Праге Карлов университет – первый в Центральной Европе
- 1652 год – голландец Ян Ван Рибек (Jan van Riebeeck) основал в Южной Африке форт Кейптаун
- 1795 год – во Франции принят закон, введший метрическую систему и определивший единицы длины метр и массы – килограмм
- 1827 год – английский фармацевт Джон Уокер (John Walker) изобрел спички. 1906 год - извержение вулкана Везувий опустошает Неаполь.
- 1918 год - 2-й Запорожский полк Армии УНР разгромил красные войска на станции Люботин под Харьковом.
- 1927 год - осуществлена первая публичная телепередача на большое расстояние: из Вашингтона в Нью-Йорк показали выступление министра торговли Герберта Гувера.
- 1943 год - швейцарский химик Альберт Гофманн синтезировал ЛСД.
- 1948 год - вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
- 1992 год – Республика Сербия провозгласила независимость.
Народные приметы на 7 апреля
- Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.
- Какое Благовещение, такова и Пасха.
- Если на Благовещение ночь теплая, весна будет дружная.
- Если по сей день еще не прилетели ласточки – весна будет холодная.
- Утренний туман – к большому разливу рек и ручьев.
- Если 7 апреля ветер, туман и иней, то год будет урожайным.
- На Благовещение дождь – уродит рожь и будет грибное лето.
- Солнечный день – к хорошему урожаю яровых.
- Если в этот день будет теплый день, то в этот день будет жарко.
- На Благовещение воры начинают воровать, чтобы им везло весь год.
- Человека, работающего на Благовещение, будут преследовать несчастья.
- Если в этот день во время трапезы уронить крошки или пролить капли, то в доме будет много мух и блох.
- 7 апреля не надевают новую одежду, потому что с ней может что-нибудь случиться. Если на Благовещение человек будет здоров, сыт, одет и с деньгами, то все в течение года у него будет хорошо.
- Сны против 7 апреля предсказывают будущее, но сбудутся они не скоро. Сновидение, увиденное днем 7 апреля, исполнится 6 месяцев спустя.