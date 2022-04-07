7 апреля 2022 года: какой сегодня день / pixabay.com

7 апреля 2022 года: какой сегодня день, приметы и День ангела

7 апреля 2022 года: какой сегодня день, приметы и День ангела

7 апреля 2022 года – четверг. 43-й день войны России против Украины. 97-й день.

Какой сегодня день в Украине и мире

7 апреля – Всемирный день здоровья. Именно в этот день в 1948 году была создана Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на которую возложено решение международных проблем, связанных с здравоохранением населения планеты. 7 апреля 2018 празднуется 70-летний юбилей со дня вступления в силу Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Этот день принято отмечать в международном масштабе как Всемирный день здоровья. Его цель – привлечь внимание к проблемам здравоохранения и необходимости развернутой и всеобъемлющей профилактики заболеваний, здорового образа жизни.

7 апреля – День без домашних дел, или День без домашней работы. В этот день рекомендуют делать все, что угодно, но только не работу по дому.

7 апреля – какой сегодня церковный праздник

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы / pixabay.com

7 апреля в церковном календаре – Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати самых больших праздников в православном календаре после Пасхи. В этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что она родит Иисуса Христа – Сына Божия и Спасителя мира.

Праздник Благовещения непереходим, то есть ежегодно он отмечается 7 апреля и ровно за 9 месяцев до Рождества Христова.

Несмотря на то, что в это время длится многодневный Великий пост, церковный устав позволяет на Благовещение полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

В общем, праздник Благовещения нужно стараться провести в хорошем настроении, в кругу родных и друзей. Желательно избегать ссор, не злословить, не дурачить, не сердиться и не заниматься тяжелой работой. В этот день желательно посетить церковь.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 апреля

Какие сегодня именины: Мария, Иосиф, Тихон, Савва, Василий, Гаврило, Устим, Феодосий, Пелагея.

7 апреля родились:

1506 год – католический святой и чудотворец Франциск Ксавьер;

1876 ​​год - украинский филолог-славист и искусствовед Илларион Свенцицкий;

1919 год - украинский историк Емельян Прицак;

1954 год – американский киноактер гонконгского происхождения Джеки Чан.

Что нельзя делать 7 апреля

Нельзя шить и вязать;

Нельзя начинать посев;

Плесть косу;

Нельзя использовать свечи, лампы и другие приспособления для освещения в домах;

Давать что-нибудь из дома.

Памятные события 7 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 7 апреля:

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1348 год – чешский король и император Священной Римской империи Карл IV основал в Праге Карлов университет – первый в Центральной Европе

1652 год – голландец Ян Ван Рибек (Jan van Riebeeck) основал в Южной Африке форт Кейптаун

1795 год – во Франции принят закон, введший метрическую систему и определивший единицы длины метр и массы – килограмм

1827 год – английский фармацевт Джон Уокер (John Walker) изобрел спички. 1906 год - извержение вулкана Везувий опустошает Неаполь.

1918 год - 2-й Запорожский полк Армии УНР разгромил красные войска на станции Люботин под Харьковом.

1927 год - осуществлена ​​первая публичная телепередача на большое расстояние: из Вашингтона в Нью-Йорк показали выступление министра торговли Герберта Гувера.

1943 год - швейцарский химик Альберт Гофманн синтезировал ЛСД.

1948 год - вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

1992 год – Республика Сербия провозгласила независимость.

Народные приметы на 7 апреля