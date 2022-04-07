Астрологический прогноз на 7 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда слова обладают особой силой, поэтому не стоит ими бросаться, да и вообще употреблять всуе. Особенно мощными и действенными являются проклятия, которые сбываются практически молниеносно, поэтому необходимо максимально сдерживать себя в этом смысле, иначе придется познакомиться с таким понятием, как бумеранг. Не стоит также посещать места большого скопления людей – от участия в массовых мероприятиях также нужно отказаться.

Символ дня: Эол.

Стихия дня: Воздух.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: фиолетовый, белый.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: велика вероятность обострения психических недугов – особенно это касается тех, кто давно от них страдает, но и вполне возможно, что кто-то столкнется с ними в первые – наше неспокойное время к этому, увы, располагает.

Сны дня: сны нынешней ночи вполне могут оказаться посланием, которое посылает человеку подсознание, поэтому крайне важно обратить внимание как на сценарий сновидений, так и на монологи, которые будут в нем звучать.

Афоризм дня: "Нет ничего могущественнее слова. Ряды сильных доводов и высоких мыслей невозможно порвать. Слово разит свирепых, и рушит крепости. Это невидимое оружие. Без него мир принадлежал бы грубой силе" (Анатоль Франс).

Геометрическая фигура дня: спираль – символ времени и вечности.

Магия и мистика дня: можно читать эзотерические трактаты: даже в тех из них, которые были внимательно прочитаны и изучены ранее, может обнаружиться доселе неизвестное и очень важное знание.

Табу дня: нежелательно много говорить, а еще лучше – если, конечно, есть такая возможность – вообще помолчать.

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