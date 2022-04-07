Астрологічний прогноз на 7 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли слова мають особливу силу, тому не варто ними кидатися, та й взагалі вживати марно. Особливо потужними і дієвими є прокляття, які здійснюються практично блискавично, тому необхідно максимально стримувати себе в цьому сенсі, інакше доведеться познайомитися з таким поняттям, як бумеранг. Не варто також відвідувати місця великого скупчення людей – від участі у масових заходах також слід відмовитись.

Символ дня: Еол.

Стихія дня: Повітря.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір: фіолетовий, білий.

Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення психічних недуг — особливо це стосується тих, хто давно від них страждає, але і цілком можливо, що хтось зіткнеться з ними вперше — наш неспокійний час до цього, на жаль, до цього прихиляє.

Сни дня: сни нинішньої ночі цілком можуть виявитися посланням людині від підсвідомості, тому дуже важливо звернути увагу як на сценарій сновидінь, так і на монологи, які в ньому звучатимуть.

Афоризм дня: "Немає нічого могутнішого слова. Ряди сильних доводів і високих думок неможливо порвати. Слово вражає лютих і руйнує фортеці. Це невидима зброя. Без неї світ належав б грубій силі" (Анатоль Франс).

Геометрична фігура дня: спіраль – символ часу та вічності.

Магія і містика дня: можна читати езотеричні трактати: навіть у тих, які були уважно прочитані та вивчені раніше, може виявитися досі невідоме та дуже важливе знання.

Табу дня: небажано багато говорити, а ще краще – якщо, звісно, є така нагода – взагалі помовчати.

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