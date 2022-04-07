Геноцид у Бучі: у чатботі "єВорог" можна повідомити про російських вбивць на Київщині

Завдяки цій інформації нелюди, що чинили геноцид українців, стануть відомими на весь світ.
Тепер у чатботі "єВорог" можна повідомити про російських вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі.
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.
"Якщо вам вдалося зафіксувати на фото, відео або на кадрах із системи відеоспостереження обличчя російських потвор, що чинили геноцид у містах на Київщині — надсилайте в новий розділ чатботу "єВорог", — йдеться в повідомленні.
Як повідомити про вбивць у чатботі "єВорог":
- Перейдіть у чатбот єВорог із головного екрана "Дії" або за посиланням:https://t.me/evorog_bot;
- Авторизуйтеся в боті через "Дію";
- Натисніть "Вбивці в Бучі, Ірпені, Гостомелі";
- Виберіть місто та надішліть всю інформацію: геолокацію, фото/відео та опис.
В описі потрібно вказати ПІБ окупанта, військовий підрозділ, його дії в період вторгнення та ставлення до оточення (катування, вбивства мирних жителів).
Завдяки цій інформації нелюди, що чинили геноцид українців, стануть відомими на весь світ.
"Поставимо вічне клеймо на всю їхню родину та нащадків. Пишіть у "єВорог", щоб перетворити життя кожного з них на пекло. Вони ніколи не змиють кров зі своїх рук. Вони за це заплатять", — закликає Мінцифри.
Раніше Мінцифри оновило чатбот "єВорог", який дозволяє у режимі реального часу повідомляти про місцерозташування та переміщення окупантів.
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