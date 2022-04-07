Геноцид у Бучі: у чатботі "єВорог" можна повідомити про російських вбивць на Київщині

Геноцид у Бучі: у чатботі "єВорог" можна повідомити про російських вбивць на Київщині

Завдяки цій інформації нелюди, що чинили геноцид українців, стануть відомими‎ на весь світ.

Тепер у чатботі "єВорог" можна повідомити про російських вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі.

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

"Якщо вам вдалося зафіксувати на фото, відео або на кадрах із системи відеоспостереження обличчя російських потвор, що чинили геноцид у містах на Київщині — надсилайте в новий розділ чатботу "єВорог", — йдеться в повідомленні.

Як повідомити про вбивць у чатботі "єВорог":

Перейдіть у чатбот єВорог із головного екрана "Дії" або за посиланням:https://t.me/evorog_bot;

Авторизуйтеся в боті через "Дію";

Натисніть "Вбивці в Бучі, Ірпені, Гостомелі";

Виберіть місто та надішліть всю інформацію: геолокацію, фото/відео та опис.

В описі потрібно вказати ПІБ окупанта, військовий підрозділ, його дії в період вторгнення та ставлення до оточення (катування, вбивства мирних жителів).

Завдяки цій інформації нелюди, що чинили геноцид українців, стануть відомими‎ на весь світ.

"Поставимо вічне клеймо на всю їхню родину та нащадків. Пишіть у "єВорог", щоб перетворити життя кожного з них на пекло. Вони ніколи не змиють кров зі своїх рук. Вони за це заплатять", — закликає Мінцифри.