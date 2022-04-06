Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 6 апреля: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 6 апреля: список

Российская пропаганда пытается дискредитировать украинских защитников.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 6 апреля.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

Минобороны РФ предупредило, что "украинские войска готовят провокацию с ядовитыми веществами в Харьковской области, для чего сотрудники Службы безопасности Украины заминировали хранилище хлора, чтобы его уничтожить и обвинить во взрыве РФ". Предостерегаем: это – дезинформация!

После поражения российских оккупантов на севере Украины пропагандистские медиа вернулись к созданию контента о том, что "западные страны поставляют в Украину некачественное и устаревшее оружие". Предостерегаем: это – манипуляция!

Несмотря на то, что 503-й батальон морской пехоты опроверг заявления российских пропагандистов о сдаче в плен украинских защитников Мариуполя, враг продолжает продуцировать деструктивный контент на этот счет. Предостерегаем: это – фейк!

"Остановим инфотеррор", — говорится в сообщении.

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