43-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

43-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро допомагають опанувати свої думки.

Карти Таро, як відомо, це - колода з 78 карт, кожна з яких має свої глибокі символи та тривалу історію.

22 карти старших арканів карт Таро є своєрідним шляхом до духовної самосвідомості і зображають різні етапи, з якими ми стикаємося в процесі пошуків власних життєвих сенсів. Таким чином, старі аркани містять глибоко значущі уроки для нашої душі.

Напротивагу їм карти 56 молодших арканів зображають випробування та негаразди, які ми відчуваємо щодня. Ці карти Таро наголошують на більш практичних аспектах життя і можуть ставитися до поточних проблем, які мають тимчасовий або незначний вплив.

Карти Таро не можуть показати майбутнє усього народу, адже воно залежить від безлічі факторів та впливів, але здатні "зловити" певні енергетичні моменти, які так чи інакше фігуруватимуть у певний день.

Що ж нас усіх чекає 7 квітня 2022 року у 43-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі має дві карти старших арканів та одну, яка належить до молодших.

Відкриває наш розклад карта Таро під назвою "Туз кубків".

Ця карта символізує добру роботу інтуїції, тому рекомендується до неї дослухатися. А якщо ви так і не навчилися з нею поводитися, настав час її натренувати. Сили волі для цього буде більш ніж достатньо, до того ж дещиця творчого підходу теж не завадить. Цікаво, що одна з назв цієї карти "дар долі".

Це карта зцілення, особливо у моральному плані. Зараз слід встати на шлях набуття умиротворення та гармонії зі світом і самим собою. Майте намір розбити тривожні думки, пригніченість, витіснити найглибший сум із душі.

Зараз все що потрібно – побачити можливість і не проґавити її. Яка буде можливість - залежить від ваших власних очікувань. Але щоб досягти успіху, одного шансу недостатньо: ще потрібні активні дії.

Наступна карта у нашому розкладі - "Башта"", яка належить до важливих карт. Її заведено ставити на один рівень із "Дияволом"" і "Смертю", які символізують складний період у житті.

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Символи, які несе в собі ця карта, знайомі всьому людству з біблійної історії про Вавилонську вежу. Жителі Вавилону не змогли вчасно зупинитися та приборкати свої амбіції, вони наблизилися до глобальної мети всієї людської цивілізації – абсолютної єдності. Люди спілкувалися один з одним однією мовою і діяли спільно, переслідуючи одну й ту саму мету. Підсумок виявився плачевним – башта знищена, мови змішалися, а народи рознесені по всіх кінцях світу.

Ця карта уособлює собою певний переломний епізод, глобальну подію, що радикальним чином змінює усталене життя. Якісь негативні енергії накопичувалися протягом довгого часу, не знаходили виходу - і ось нарешті чаша переповнилася, криза не за горами.

Але тепер вам належить очиститись від усього, що заважає подальшому зростанню для того, щоб у вашому житті настала рівновага, а в душі оселилася повна гармонія. Звичайно, не відразу ви сприймете все, що відбувається із захопленням, але, проте, всі зміни підуть тільки на користь.

І завершує наш сьогоднішній розклад ще одна карта з когорти старших арканів - "Імператор". Вона вказує на необхідність братися за справу. Тобто, саме зараз прийшов час забути про звичку все відкладати і приступити до реалізації задумів. Ніяких затримок. Карта наполягає на тому, щоб ви розвивали в собі відчуття відповідальності, самодисципліну і були розсудливі в момент прийняття рішень. "Імператор" також сигналізує про те, що зараз потрібно бути розважливим, щоб захищати свої інтереси. Проте всі ваші дії повинні підкорятися голосу моралі і закону, щоб не було жодних суперечностей.

Ви знаєте, чого хочете досягти, і маєте все необхідне для того, щоб досягти успіху. Ну а якщо на вашому шляху раптом виникнуть перешкоди, у вас вистачить не тільки сил постояти за свої права, а й мудрості, щоб, давши відсіч кривднику, не заходити дуже далеко.

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