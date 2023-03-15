Гороскоп на 15 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют узнать больше о своих комплексах.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 марта 2023 года рассказывает, что у Скорпионов улучшится ситуация, а Стрельцам следует сделать выбор.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 марта 2023 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Не стоит транжирить средства направо и налево. В отношениях начните вместе экономить. Действуйте осторожно на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем и сразу. В любви научите благоразумно выбирать. В движении по карьерной лестнице выберите одну цель.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Четверка мечей"
Не бегите. Найдите время для отдыха. В любви делайте паузы. А на работе позаботьтесь о новогоднем отпуске.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король кубков"
Откройте свое сердце. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. А на работе уравновесьте эмоциональное состояние.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Сила"
Продемонстрируйте силу. В отношениях ищите гармонию. А в решении рабочих вопросов проявите профессионализм.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка жезлов"
Ищите баланс. Пора отношениям выйти на новый уровень. На работе вас ждут новые вызовы, но вы справитесь.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка кубков"
Двигайтесь навстречу друг другу. В любви не забывайте о дружбе. На работе рассчитывайте на коллег.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка кубков"
Ситуация улучшается. Наслаждайтесь отношениями. Действуйте активно на работе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Влюбленные"
Вы должны сделать выбор, поэтому помните о последствиях. В отношениях добавьте огня. А на работе ищите партнеров.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка мечей"
Будет больно. В отношениях защитите свое сердце. В решении рабочих вопросов лучше пойти в глухую оборону.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Защищайте то, что вам дорого. В любви двигайтесь навстречу партнеру. Действуйте осторожно в рабочих ситуациях.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. Ищите что-нибудь новое в отношениях. Надейтесь на лучшее на работе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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