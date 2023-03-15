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Гороскоп на 15 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4259
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 15 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: pexels.com

Карты Таро позволяют узнать больше о своих комплексах.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 марта 2023 года рассказывает, что у Скорпионов улучшится ситуация, а Стрельцам следует сделать выбор.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 марта 2023 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Не стоит транжирить средства направо и налево. В отношениях начните вместе экономить. Действуйте осторожно на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем и сразу. В любви научите благоразумно выбирать. В движении по карьерной лестнице выберите одну цель.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка мечей"

Не бегите. Найдите время для отдыха. В любви делайте паузы. А на работе позаботьтесь о новогоднем отпуске.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король кубков"

Откройте свое сердце. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. А на работе уравновесьте эмоциональное состояние.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте силу. В отношениях ищите гармонию. А в решении рабочих вопросов проявите профессионализм.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Ищите баланс. Пора отношениям выйти на новый уровень. На работе вас ждут новые вызовы, но вы справитесь.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка кубков"

Двигайтесь навстречу друг другу. В любви не забывайте о дружбе. На работе рассчитывайте на коллег.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка кубков"

Ситуация улучшается. Наслаждайтесь отношениями. Действуйте активно на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Влюбленные"

Вы должны сделать выбор, поэтому помните о последствиях. В отношениях добавьте огня. А на работе ищите партнеров.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Будет больно. В отношениях защитите свое сердце. В решении рабочих вопросов лучше пойти в глухую оборону.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Защищайте то, что вам дорого. В любви двигайтесь навстречу партнеру. Действуйте осторожно в рабочих ситуациях.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. Ищите что-нибудь новое в отношениях. Надейтесь на лучшее на работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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