Гороскоп на 16 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять нашу душу.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 июля 2021 рассказывает, что Овнам следует проявить силу воли, а на Близнецов ожидает определенный крах надежд.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Император"
Найдите в себе скрытые силы. В отношениях проявите силу воли. А на работе продолжайте активно действовать.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Иногда наступает время для того, чтобы уйти. В любви стоит задуматься над смыслом отношений. А на работе будет много обид на коллег.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Башня"
Наступает крах определенных предпочтений. В любви будет больно. А на работе ожидайте проблем.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король пентаклей"
Научитесь накапливать средства. В отношениях начните экономить деньги. А на работе надо требовать повышения зарплаты.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Туз жезлов"
Действуйте, как огонь. В отношениях продемонстрируйте страсть. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз кубков"
Наполняйтесь энергией любви. В любви раскройтесь по полной. Добавьте эмоций в работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка мечей"
Время отдохнуть. Поставьте отношения на паузу. А на работе воспользуйтесь отгулом.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Императрица"
Наполните все вокруг энергией плодородия. В любви задумайтесь над его плодами. А на работе ваш проект расцветет.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Ожидайте вознаграждение. В отношениях ожидайте приятные сюрпризы. На работе возможна премия.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Быстро мчитесь вперед навстречу новым приключениям. В отношениях задумайтесь над испытаниями, которые вы проходите. На работе действуйте активно.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Маг"
Найдите баланс между эмоциональностью и рациональностью. В отношениях ищите «золотую середину». На работе немного помедленнее.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка кубков"
Устройте маленький праздник. В отношениях празднуйте маленькие победы. А на работе время от времени — корпоративы.
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