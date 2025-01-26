Не торопитесь с долларом: мольфар посоветовал валюту, в которой лучше хранить гривну

Известный мольфар Макс Гордеев, разложив карты Таро, посоветовал валюту, в которой лучше всего хранить гривну.

Об этом говорилось в видео Макса Гордеева на TikTok.

"Не спешите с долларом. Его действительно будут "сливать", но не спешите", — советует мольфар.

По словам мольфара, события с валютой растянутся по времени.

"Это не будет сегодня, завтра или через неделю. Это связано с тем, что мы все же будем входить в Евросоюз. На вашем месте, я бы начал покупать евро", — советует мольфар.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КОГДА ОКОНЧИТСЯ ВОЙНА?! Известный астролог Влад Росс назвал термины!

Напомним, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Между тем, известный астролог дал прогноз окончания войны в Украине. По словам Владимира Бадиана, это произойдет неожиданно.

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