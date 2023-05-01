Таропрогноз на 1-7 мая 2023: что карты нам предвещают

Таро – это карточная колода с четко выраженной структурой. Карты Таро появились около 1430 г. в Италии. Сначала они использовались для салонных игр, однако позже добавились эзотерические и символические трактовки. Современный бум на карты Таро охватил планету в 70-х годах XX века и продолжается по сей день.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущей неделе – 1-7 мая 2023 года – в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Отшельник"

Эта карта говорит о том, что, несмотря на то, живете ли вы вместе с партнером, или сейчас одиноки, стоит для начала научиться доверять самому себе и своим ощущениям. Создайте границы в своих отношениях с окружающими и не позволяйте другим навязывать те модели поведения, которые вам не по душе.

В это кризисное время для того, чтобы научиться быть с другими, нужно прежде всего овладеть искусством одиночества. Речь идет не об одиночестве, а о том, что следует уединяться, отступать, молчать, анализировать собственные чувства и чувства для того, чтобы найти силы затем двигаться вперед.

Поразмышляйте над тем, когда вы последний раз молчали и просто наблюдали за происходящим. Не стоит сейчас суетиться, как муха в кипятке, остановитесь и выдохните. В тишине соберитесь с мыслями о том, что делать дальше. Для того чтобы ясно увидеть свой путь, вам понадобится немного времени, при этом вам следует оставаться верным себе.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. Подумайте, что поможет вам расслабиться, чтобы иметь силы для работы и движения по карьерной лестнице. Иногда какие-то новации лучше отложить до лучших времен. Смиритесь с тем, что на работе будет торможение, а возможно что-то придется "заморозить".

Берите паузу, жалейте себя, пока не наберетесь сил. А иногда просто ничего не делайте. Относитесь к себе мягко и с любовью, потому что истощенные вы все равно ничего не сделаете. Вам нужно восстановить свои ресурсы, в том числе моральные, чтобы двигаться дальше.

В жизни есть дни, которые нужно просто пережить, то ведите себя спокойно и ожидайте, что подарит вам тишина.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Иерофант"

Эта карта Таро, которая принадлежит к старшим арканам, то есть тайн, сообщает, что для получения больших средств следует проявлять сдержанность, соответствовать своему статусу, признавать дисциплину и знать, как нужно поступать правильно.

Иногда вам понадобится поддержка более опытного человека, а чтобы планы воплотились в жизнь, следует не цепляться вовсю за прошлое. Изменения смогут улучшить вашу жизнь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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