Астрологический прогноз на 2 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от активных действий в любой сфере жизни – от профессиональной до хозяйственной и бытовой деятельности. Решения – особенно важные – тоже принимать не стоит, с большой долей вероятности они окажутся ошибочными. Общение с окружающими моет стать не только приятным занятием, но и источником ценной информации.
Символ дня: Колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: индиго, васильковый, ультрамарин.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: заболев в этот день, человек рискует долгое время проваляться на больничной койке, поэтому крайне важно соблюдать осторожность – не посещать места массового скопления людей и не допускать переохлаждения.
Питание дня: лучший рацион в этот день – овощи, фрукты и травяные чаи.
Стрижка дня: благоприятный день для стрижки.
Дачные работы дня: можно высаживать в грунт растения со съедобной верхней частью.
Магия и мистика дня: можно гадать на рунах, но в этом вопросе главное – правильно трактовать их «показания».
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, опираясь на подсознание, указывают на существующие у человека внутренние проблемы – необходимо внимательно отнестись к картинам, которые оно «покажет».
Табу дня: нельзя отправляться в поездки – даже близкие и непродолжительные.
Цитата дня: «Чтобы дойти до цели, нужно, прежде всего, идти» (Оноре де Бальзак).
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