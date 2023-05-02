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Астрологический прогноз на 2 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
222
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 2 мая

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от активных действий в любой сфере жизни – от профессиональной до хозяйственной и бытовой деятельности. Решения – особенно важные – тоже принимать не стоит, с большой долей вероятности они окажутся ошибочными. Общение с окружающими моет стать не только приятным занятием, но и источником ценной информации. 

Символ дня: Колесо. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: индиго, васильковый, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: рубин, опал. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: заболев в этот день, человек рискует долгое время проваляться на больничной койке, поэтому крайне важно соблюдать осторожность – не посещать места массового скопления людей и не допускать переохлаждения. 

Питание дня: лучший рацион в этот день – овощи, фрукты и травяные чаи. 

Стрижка дня: благоприятный день для стрижки. 

Дачные работы дня: можно высаживать в грунт растения со съедобной верхней частью. 

Магия и мистика дня: можно гадать на рунах, но в этом вопросе главное – правильно трактовать их «показания». 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, опираясь на подсознание, указывают на существующие у человека внутренние проблемы – необходимо внимательно отнестись к картинам, которые оно «покажет». 

Табу дня: нельзя отправляться в поездки – даже близкие и непродолжительные. 

Цитата дня: «Чтобы дойти до цели, нужно, прежде всего, идти» (Оноре де Бальзак). 

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Дата публикации
Просмотры
222
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