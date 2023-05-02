Астрологический прогноз на 2 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от активных действий в любой сфере жизни – от профессиональной до хозяйственной и бытовой деятельности. Решения – особенно важные – тоже принимать не стоит, с большой долей вероятности они окажутся ошибочными. Общение с окружающими моет стать не только приятным занятием, но и источником ценной информации.

Символ дня: Колесо.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: индиго, васильковый, ультрамарин.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: заболев в этот день, человек рискует долгое время проваляться на больничной койке, поэтому крайне важно соблюдать осторожность – не посещать места массового скопления людей и не допускать переохлаждения.

Питание дня: лучший рацион в этот день – овощи, фрукты и травяные чаи.

Стрижка дня: благоприятный день для стрижки.

Дачные работы дня: можно высаживать в грунт растения со съедобной верхней частью.

Магия и мистика дня: можно гадать на рунах, но в этом вопросе главное – правильно трактовать их «показания».

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, опираясь на подсознание, указывают на существующие у человека внутренние проблемы – необходимо внимательно отнестись к картинам, которые оно «покажет».

Табу дня: нельзя отправляться в поездки – даже близкие и непродолжительные.

Цитата дня: «Чтобы дойти до цели, нужно, прежде всего, идти» (Оноре де Бальзак).

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