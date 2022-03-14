"Бросили что-то в окно": в Херсоне сожгли дом секретаря горсовета

Женщина уверена, что поджог был умышленным.

Секретарь Херсонского городского совета Галина Луговая осталась без дома в Антоновке. Пригород Херсона с первого дня вторжения русских войск был в эпицентре боев.

Об этом пишет Суспільне.

“В первые дни мы попали под обстрел. Шел бой на моей улице. Мы в тапочках выбежали на улицу, прыгнули в машину и уехали. Обстрелы были у наших ног, мы лежали на земле с семьей, мы оттуда уехали", – рассказала Галина Лугова.

За домом присматривали соседи, вчера они услышали, как кто-то разбил окно и на пол упало что-то тяжелое.

“Соседи вышли и видели, как два человека уже бежали от дома. Эти люди бросили что-то в окно, какое-то взрывчатое вещество. Вся жизнь положена в этот дом, я его строила своими руками с мужем. Мы никого не нанимали… Это специально было. Теперь, думаю, я в списке на физическое уничтожение”, — сказала секретарь горсовета.

Напомним, вблизи Антоновского моста через Днепр шли ожесточенные бои. Пострадавших из разбитых домов эвакуировали, а оставшимся ремонтируют коммуникации. Газовики, электрики и работники водоканала работают, рискуя жизнью, потому что оккупанты допускают не везде.