“Кинули щось у вікно”: у Херсоні спалили будинок секретарки міськради

Жінка впевнена, що підпал був навмисним.

Секретарка Херсонської міської ради Галина Лугова залишилася без будинку в Антонівці. Передмістя Херсона з першого дня вторгнення російських військ було в епіцентрі боїв.

Про це пише Суспільне.

“У перші дні ми потрапили під обстріл. Ішов бій на моїй вулиці. Ми в капцях вибігли на вулицю, стрибнули до машини і поїхали. Обстріли були біля наших ніг, ми лежали на землі з родиною, ми звідти виїхали”, - розповіла Галина Лугова.

За будинком наглядали сусіди, вчора вони почули, як хтось розбив вікно і на підлогу впало щось важке.

“Сусіди вийшли і бачили, як двоє осіб уже бігли від будинку. Ці люди кинули щось у вікно, якусь вибухову речовину. Все життя покладено у цей будинок, я його будувала власними руками з чоловіком. Ми нікого не винаймали… Це навмисно було. Тепер, думаю, я в списку просто на фізичне знищення”, - сказала секретарка міськради.

Нагадаємо, поблизу Антонівського мосту через Дніпро точилися запеклі бої. Потерпілих із розбитих хат евакуювали, а тим, хто залишився, ремонтують комунікації. Газовики, електрики і працівники водоканалу працюють, ризикуючи життям, бо окупанти допускають не всюди.