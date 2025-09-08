- Дата публикации
Буданов посетил раненых разведчиков
В канун Дня военной разведки начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов посетил одно из столичных лечебных учреждений, где бойцы восстанавливаются после ранений.
Начальник ГУР лично пообщался с каждым воином, узнал их состояние и высказал слова поддержки. Бойцы получили государственные и ведомственные награды, а также ценные подарки.
«Вы – пример силы и несокрушимости. Мы сделаем все возможное, чтобы вы ощущали нашу поддержку и заботу», – подчеркнул Буданов.
В разговоре с ним раненые разведчики отметили, что больше всего мечтают о скором завершении войны и победе Украины.
Также Буданов поблагодарил врачей и медицинский персонал за самоотверженную работу. В свою очередь директор медицинского учреждения отметил постоянную поддержку раненых со стороны ГУР.