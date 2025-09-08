Буданов посетил раненых разведчиков

Реклама

Начальник ГУР лично пообщался с каждым воином, узнал их состояние и высказал слова поддержки. Бойцы получили государственные и ведомственные награды, а также ценные подарки.

«Вы – пример силы и несокрушимости. Мы сделаем все возможное, чтобы вы ощущали нашу поддержку и заботу», – подчеркнул Буданов.

В разговоре с ним раненые разведчики отметили, что больше всего мечтают о скором завершении войны и победе Украины.

Реклама

Также Буданов поблагодарил врачей и медицинский персонал за самоотверженную работу. В свою очередь директор медицинского учреждения отметил постоянную поддержку раненых со стороны ГУР.