ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
143
Время на прочтение
1 мин

Буданов посетил раненых разведчиков

В канун Дня военной разведки начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов посетил одно из столичных лечебных учреждений, где бойцы восстанавливаются после ранений.

Буданов посетил раненых разведчиков

Начальник ГУР лично пообщался с каждым воином, узнал их состояние и высказал слова поддержки. Бойцы получили государственные и ведомственные награды, а также ценные подарки.

«Вы – пример силы и несокрушимости. Мы сделаем все возможное, чтобы вы ощущали нашу поддержку и заботу», – подчеркнул Буданов.

В разговоре с ним раненые разведчики отметили, что больше всего мечтают о скором завершении войны и победе Украины.

Также Буданов поблагодарил врачей и медицинский персонал за самоотверженную работу. В свою очередь директор медицинского учреждения отметил постоянную поддержку раненых со стороны ГУР.

Дата публикации
Количество просмотров
143
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie