"Бьют наугад и накапливают ракеты на 9 мая": эксперт о ночной атаке Украины

В ночь на 8 мая армия России в очередной раз атаковала Украину – под ударом оказались Киев и Одесщина. Такие действия вполне очевидны в преддверии "сакральной" даты для РФ – 9 мая. Так, захватчики нанесли комбинированные удары по тыловым территориям Украины, применяя как дроны камикадзе Shahed-136, так и ракеты Х-22.

Об этом сообщил украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что на Киев была сконцентрирована, пожалуй, одна из самых массовых волн Shahed-136 за весь период применения этих дронов в полномасштабной войне – 35 единиц, сбитых силами ПВО. По Одессе и области были нанесены удары ракетами Х-22.

"По ударам в Одесской области интересно то, что сообщается о двух прилётах. Один по рекреационной зоне, другой по продовольственному складу. Со складом интересно то, что РОВ не в первый раз наносит удары по таким объектам, полагая что их используют ВСУ. Порою, создаётся впечатление, что они такие удары наносят наугад - знают о складе и бьют по нему. В данном же случае, обращу внимание на то, что на этот объект вместе с пожарными тут же выехали и журналисты, засняв работу пожарных с первых минут. Если бы это был склад БК, то никакой съёмки не было бы", — заметил Коваленко.

Эксперт также отметил, что террор в ночь на 8 мая для России прошел с минимальным КПД.

"Согласитесь, после уничтожения "Кинжала" сбитие 100% дронов-камикадзе не менее уникальный результат. Результат, который должен стать системой. С другой стороны, это не повод расслабиться. В ходе этого удара не применялась прочая номенклатура ракет, таких как Х-101 и КРМБ "Калибр", что может говорить об их накоплении на само 9 мая, с определённым охватом на доразведку", — резюмировал Коваленко.

Оккупанты снова ударили по Украине: что известно

Россия ночью 8 мая совершила массированный обстрел Киева иранскими БпЛА "Shahed" ("Шахед"). Тревога продолжалась более 3,5 часов. В результате атаки повреждения есть в Святошинском и Соломенском районах.

Так, в Святошинском поврежден 22-этажный жилой дом. У дома, по данным КМВА, от обломков и взрывной волны пострадали семь автомобилей, еще одна сгорела.

Также россияне запустили ракеты Х-22 по составу в Одесской области и побережью Черного моря. Ракеты Х-22 попали в состав одного из продовольственных предприятий и рекреационной зоны на побережье Черного моря.

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