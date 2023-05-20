Что происходит на основных участках фронта: свежие данные Генштаба

ВСУ отразили все атаки.
За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, а также совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом сообщил Генштаб.
За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений, горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружена.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
На Купянском направлении противник совершал безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.
На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не совершал. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новолюбовка и Диброва Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись Студенок Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиаудар возле Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили более 20 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил более 10 безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис.
Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.
Среди них – Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области; а также Золотая Балка, Берислав, Зеленовка, Степановка, Кизомис и Херсон.
"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Каховке временно занятой территории Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества. В частности, оккупанты осуществляют поквартирные обыски, и оказывают психологическое давление, принуждая к паспортизации. Также враг угрожает украинским гражданам, отказавшимся от получения российского паспорта, принудительным выдворением из собственных жилищ и отключением от электроэнергии", — говорится в сообщении.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 8 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Также наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БпЛА "Shahed", 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 7 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 6 радиоэлектронных станций борьбы, состав боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.
Напомним, в ночь на субботу, 20 мая, захватчики 11-й раз в месяц атаковали Киев. Этой ночью россияне применили иранские дроны "Shahed". Все воздушные цели сбиты силами ПВО, но повреждения были зафиксированы в четырех районах столицы.
Читайте также: