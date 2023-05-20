Что происходит на основных участках фронта: свежие данные Генштаба

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, а также совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений, горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении противник совершал безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не совершал. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новолюбовка и Диброва Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись Студенок Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиаудар возле Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили более 20 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил более 10 безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис.

Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.

Среди них – Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области; а также Золотая Балка, Берислав, Зеленовка, Степановка, Кизомис и Херсон.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Каховке временно занятой территории Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества. В частности, оккупанты осуществляют поквартирные обыски, и оказывают психологическое давление, принуждая к паспортизации. Также враг угрожает украинским гражданам, отказавшимся от получения российского паспорта, принудительным выдворением из собственных жилищ и отключением от электроэнергии", — говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 8 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БпЛА "Shahed", 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 7 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 6 радиоэлектронных станций борьбы, состав боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.

Напомним, в ночь на субботу, 20 мая, захватчики 11-й раз в месяц атаковали Киев. Этой ночью россияне применили иранские дроны "Shahed". Все воздушные цели сбиты силами ПВО, но повреждения были зафиксированы в четырех районах столицы.