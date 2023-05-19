20 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 мая, в православном календаре день памяти мученика Акакия. Жил он в III веке и был полководцем сотни солдат при дворе императора Максимиана. Тогда люди были язычниками и поклонялись идолам. А вот Акакий отказался это делать и провозгласил себя христианином. Долго его пытали, подвергали страшным пыткам, а в конце — подняли голову.

Церковный праздник 20 мая – день памяти святого Нила

Происходил святой Нил из Греции, где родился в богатой семье. К сожалению, родители его рано умерли и остался он со своим дядей, который был иеромонахом Макарием. Когда Нил достиг совершеннолетия, то был пострижен в монахи, а впоследствии занял место своего дяди.

Вместе с дядей выходил на Афонскую гору, где соорудил церковь и келью. А когда его единственный родственник умер, то пошел в безлюдное место, где освятил престол Сретения Господня. За свою жизнь Нил пережил немало несогласий, умер тихо и спокойно в старости.

Приметы 20 мая

Народные приметы 20 мая / Фото: Pexels

Высоко летают ласточки – ждите хорошую погоду.

Возле акации много пчел будет дождь.

Дождливый день в теплую осень.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось брать в руки острые предметы, поэтому не пользовались иглой или ножами. А еще Церковь запрещает ругаться, злословить, лениться и оскорблять других. Нельзя также и лицемерить, потому что обман скоро раскроется.

Что можно делать завтра

В народе 20 мая назывался Купальница. Крестьяне выводили коней к рекам, чтобы там их искупать. Окунались в водоемы и сами, чтобы смыть грехи. Вообще было принято уважать лошадей. Поэтому им обязательно давали лакомство.

Читайте также: