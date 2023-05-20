США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине — СМИ

Он должен помочь ВСУ во время тяжелых боев в ближайшие месяцы.

Президент США Джо Байден в эти выходные собирается объявить о предоставлении нового пакета военной помощи для ВСУ на 375 миллионов долларов.

Это может произойти после встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7, сообщает Politico со ссылкой на чиновников США.

Новый пакет помощи будет состоять из артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового оружия, которое должно помочь защитникам Украины во время тяжелых боев в ближайшие месяцы.

Напомним, Байден сообщил участникам саммита "Большой семерки", что Вашингтон поддерживает обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том числе и F-16. Это решение поддержали и государства из "авиационной коалиции" – Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Дания.

Ранее мы сообщали, что в Белом доме проинформировали европейских союзников, что США позволят передавать Украине американские истребители F-16.