Россияне наступали на Киев колоннами "для картинки" — Буданов

Захватчики не ожидали, что на подступах к столице против них будут воевать, как на Донбассе.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты наступали на Киев колоннами "для создания картинки". Они не понимали, что их встретят так, как это сделали ВСУ.

Об этом глава ГУР рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

"Почему говорят, что россияне тупые, что они не понимали, что будет такая война, не брали с собой топливозаправщики, у них танки останавливались, не было подвоза боеприпасов, продовольствия. Это все правда, но им нужно было создать картинку массированного наступления и безальтернативности сдачи. И для создания картинки — вхождение этих колонн", — отметил Буданов.

По его словам, захватчики не ожидали, что на подступах к столице против них будут воевать, как на Донбассе. Они верили, что зайдут в правительственный квартал и сменят руководство в момент, когда действующая власть, по их мнению, должна была куда-то убежать. В противном случае они собирались уничтожить украинское руководство.

"Откровенно говорю — у меня были пленные, которые брали с собой парадную форму. Когда с ними разговаривали — зачем ты взял парадную форму? А нам говорили, нас здесь встретят, мы пройдем победным маршем. Они тогда верили в это", — говорит руководитель ГУР.

Ранее мы сообщали, что Кирилл Буданов поделился, какими были его первые дни полномасштабной войны. Главные переживания были в последние часы и минуты перед началом российского вторжения, отметил он.