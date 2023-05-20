Астрологический прогноз на 20 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: приступить к реализации новых проектов – причем, чем масштабнее и грандиознее они будут, тем больше шансов на то, что их удастся успешно воплотить в жизнь.
Символ дня: Кит.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный, мокко.
Счастливые камни дня: жадеит, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: Нельзя лечить зубы – последствия таких манипуляций могут оказаться непредсказуемыми.
Питание дня: аппетит может разыграться не на шутку, лучший способ его одолеть – заняться спортом.
Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно прививать, пересаживать, укоренять и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи, даже будучи настоящими кошмарами, к счастью, не сбудутся.
Табу дня: нельзя проявлять агрессию – ничего кроме ответной агрессии такое поведение не принесет.
Цитата дня: «Кто бы ни совершил добро – хотя бы на вес пылинки, обретет воздаяние за него. Кто бы ни совершил зло – хотя бы на вес пылинки, он обретен возмездие за него» (Коран).
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