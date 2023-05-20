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Астрологический прогноз на 20 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
565
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 20 мая

Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: приступить к реализации новых проектов – причем, чем масштабнее и грандиознее они будут, тем больше шансов на то, что их удастся успешно воплотить в жизнь. 

Символ дня: Кит. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный, мокко. 

Счастливые камни дня: жадеит, халцедон. 

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: Нельзя лечить зубы – последствия таких манипуляций могут оказаться непредсказуемыми. 

Питание дня: аппетит может разыграться не на шутку, лучший способ его одолеть – заняться спортом.  

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться. 

Дачные работы дня: можно прививать, пересаживать, укоренять и подкармливать растения. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи, даже будучи настоящими кошмарами, к счастью, не сбудутся.

Табу дня: нельзя проявлять агрессию – ничего кроме ответной агрессии такое поведение не принесет.

Цитата дня: «Кто бы ни совершил добро – хотя бы на вес пылинки, обретет воздаяние за него. Кто бы ни совершил зло – хотя бы на вес пылинки, он обретен возмездие за него» (Коран). 

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Дата публикации
Просмотры
565
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