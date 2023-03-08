Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Volkswagen

Автомобили уже работают в зоне боевых действий Донецкой области.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделениям ВСУ два микроавтобуса Volkswagen Transporter T5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобили уже работают в зоне боевых действий в Донецкой области: один в направлении Кременная, другой - на линии Славянск-Бахмут.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

В общей сложности фонд вместе с компаниями-партнерами передал для ВСУ более 75 авто, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования. Favbet в 2022 году направил в государственный бюджет 140 млн. грн. только в качестве лицензионных платежей, без учета различных налогов от текущей деятельности.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.