Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 16 апреля: список

В РФ заявили, что "вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова", иностранных наемников и ВСУ".
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 16 апреля.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
- Украинские защитники продолжают защищать Мариуполь, однако в минобороны РФ уже отрапортовали, что "вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова", иностранных наемников и ВСУ". Предостерегаем: это фейк
- После заявления Владимира Зеленского по поводу защитников Мариуполя, минобороны РФ сообщило, что "неоднократно предлагало Киеву вывести военных из Мариуполя в любом направлении, чтобы спасти город и людей, при этом националистам гарантировалась жизнь, однако Киев ответил на эти предложения отказом". Предостерегаем: это – манипуляция!
- В Херсоне оккупанты пытаются убедить жителей, что война РФ против Украины ведется на благо людей. Для этого они распространяют листовки с лозунгом "постигшее вас горе – результат преступной политики киевского режима". Предостерегаем: это – дезинформация!
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье ботоферму из почти 70 тыс. фейковых аккаунтов, которые распространяли российскую пропаганду.
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