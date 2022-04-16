Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 16 апреля: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 16 апреля: список

В РФ заявили, что "вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова", иностранных наемников и ВСУ".

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 16 апреля.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

Украинские защитники продолжают защищать Мариуполь, однако в минобороны РФ уже отрапортовали, что "вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова", иностранных наемников и ВСУ". Предостерегаем: это фейк

После заявления Владимира Зеленского по поводу защитников Мариуполя, минобороны РФ сообщило, что "неоднократно предлагало Киеву вывести военных из Мариуполя в любом направлении, чтобы спасти город и людей, при этом националистам гарантировалась жизнь, однако Киев ответил на эти предложения отказом". Предостерегаем: это – манипуляция!

В Херсоне оккупанты пытаются убедить жителей, что война РФ против Украины ведется на благо людей. Для этого они распространяют листовки с лозунгом "постигшее вас горе – результат преступной политики киевского режима". Предостерегаем: это – дезинформация!

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье ботоферму из почти 70 тыс. фейковых аккаунтов, которые распространяли российскую пропаганду.

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