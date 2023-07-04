Громкие взрывы прогремели под Москвой

Местные жители слышали несколько взрывов с интервалом в 5 минут.

Утром вторника, 4 июля, два громких взрыва прогремели под Москвой. "Бавовна" произошла в населенном пункте Марушкинское, в 40 километрах от столицы РФ.

Об этом сообщают местные пабики.

По словам очевидцев, взрывы прогремели с интервалом в 5 минут. Официальных подробностей инцидента пока нет. Информация о разрушениях и пострадавших также еще отсутствует.

Upd.

Российские экстренные службы сообщили, что якобы сбили несколько беспилотников.

Напомним, в российской Брянской области произошла "бавовна", в результате которой загорелись несколько частных домов.