Гучні вибухи пролунали під Москвою

Місцеві мешканці чули кілька вибухів із інтервалом у 5 хвилин.

Зранку вівторка, 4 липня, два гучних вибухи прогриміли під Москвою. "Бавовна" сталася в населеному пункті Марушкінське, що в 40 кілометрах від столиці РФ.

Про це повідомляють місцеві пабіки.

За словами очевидців, вибухи пролунали з інтервалом у 5 хвилин. Офіційних подробиць інциденту поки що немає. Інформація про руйнування та постраждалих також наразі відсутня.

Upd.

Російські екстрені служби повідомили, що начебто збили кілька безпілотників.

Нагадаємо, у російській Брянській області сталася "бавовна", внаслідок якої загорілися кілька приватних будинків.