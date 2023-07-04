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Гучні вибухи пролунали під Москвою

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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641
Час на прочитання
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Гучні вибухи пролунали під Москвою

"Бавовна" сталася в Підмосков'ї зранку 4 липня / Фото: ТСН.ua

Місцеві мешканці чули кілька вибухів із інтервалом у 5 хвилин.

Зранку вівторка, 4 липня, два гучних вибухи прогриміли під Москвою. "Бавовна" сталася в населеному пункті Марушкінське, що в 40 кілометрах від столиці РФ.

Про це повідомляють місцеві пабіки. 

За словами очевидців, вибухи пролунали з інтервалом у 5 хвилин. Офіційних подробиць інциденту поки що немає. Інформація про руйнування та постраждалих також наразі відсутня. 

Upd.

Російські екстрені служби повідомили, що начебто збили кілька безпілотників.

Нагадаємо, у російській Брянській області сталася "бавовна", внаслідок якої загорілися кілька приватних будинків. 

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Дата публікації
Перегляди
641
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