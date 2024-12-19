Как сделать оборонные закупки прозрачными? – Митрохин

Украина продолжает свою борьбу за свободу и независимость, но даже в случае перемирия или мира вопрос качественного и своевременного обеспечения вооруженных сил не будет снят с повестки дня.

А пока война продолжается, процесс обеспечения армии должен совершенствоваться. Как это сделать, в своей колонке объяснил предприниматель, владелец компании МИК Олег Митрохин.

Бизнесмен пишет, что обеспечение сил обороны зависит от ответа на пять ключевых вызовов на 2025 год.

Внедрение и расширение применения локализации. Ведь именно снабжение украинского товара обеспечивает рабочие места, налоги, высшее качество.

Своевременное планирование закупок. Сейчас не 2022 год, напоминает предприниматель, и государство понимает объем необходимых товаров и услуг. Поэтому у отсутствия предварительного планирования нет оправданий.

Прозрачность и контроль. Упрощенные процедуры, внедренные во время войны, создают возможности для злоупотреблений. Поэтому нужно возвращать полноценную процедуру торгов, восстанавливать роль Антимонопольного комитета.

Стандартизация и стабилизация требований. По мнению Митрохина, целесообразно установить прямой запрет на изменение технических требований и спецификаций в течение бюджетного года.

Внедрение понятных правил бронирования. В необходимости мобилизации никто не сомневается. Но правила должны быть стабилизированы, а не меняться раз в 3-6 месяцев.

Для более эффективной работы планирование и изменение политики закупок должны предусматривать консультации с бизнесом, ключевыми ассоциациями, такими как Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей и т.д. Этого, к сожалению, системно не происходит, — объясняет Митрохин.

Решение ключевых вызовов позволит значительно повысить качество поставок и обеспечит стабильную работу национального производителя. Это усилит обороноспособность страны и будет стимулировать экономическое развитие, создание новых рабочих мест и наполнение бюджета, а также снизит зависимость от импорта, — резюмирует предприниматель.

Олег Митрохин — бизнесмен, владелец компании МИК. Компания МИК — ведущий украинский производитель спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.