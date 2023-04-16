"Не знали, вернемся ли назад": Резников рассказал о переговорах с РФ в Беларуси

Алексей Резников рассказал о поездке в Минск в первые дни войны для переговоров с Россией.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что во время поездки в Минск на переговоры с россиянами в первые дни войны украинская делегация не была уверена, что вернется домой.

Об этом он сказал в интервью испанскому изданию Larazon.

По словам Резникова, для него это был самый плохой день и самое сложное решение – быть частью украинской делегации, которая поехала в Беларусь в начале войны.

"Было очень трудно сказать "да" президенту, когда он попросил меня, потому что я испытывал глубокую ненависть (к россиянам – ред.). И, как переговорщик, я знаю, что это эмоция, которая не приносит пользы. Это было ужасно – пожать руку врагу. Было четыре встречи, три в Беларуси и одна в Турции. Скажу вам, что в первых трех мы совсем не чувствовали себя в безопасности и даже сомневались, что вернемся домой", — рассказал министр.

Напомним, Алексей Резников сделал неоднозначное заявление по поводу потерь ВСУ в войне против России. Министр сказал, что украинские потери меньше количества жертв февральского землетрясения в Турции.

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