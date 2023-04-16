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Резніков зробив заяву щодо втрат українських військових на війні

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Резніков зробив заяву щодо втрат українських військових на війні

Фото: Associated Press

За словами Резнікова, втрати України критично менші від російських.

Міністр оборони Олексій Резніков зробив неоднозначну заяву. Він сказав, що українські втрати у війні менші, ніж кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині.

Таку заяву Резніков зробив в інтерв'ю іспанській газеті La Razon.

"У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші від російських. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині , – сказав він. 

Крім того, міністр оборони підкреслив, що головне завдання для українського військового командування – зберегти життя солдатів. В той час, як Росія використовує своїх як гарматне м'ясо. 

"Це тактика м'ясорубки. Їм все одно. Тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 людей убитими і пораненими. Це по одному батальйону на добу - членів "Групи Вагнера", найманців і колишніх злочинців. Це варварство", - заявив міністр.

Нагадаємо. напередодні міністр оборони України Олексій Резніков окреслив пʼять фундаментальних принципів, на яких має базуватися безпека як Чорноморського регіону, так і в ширшому контексті. 

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Дата публікації
Перегляди
4408
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