"Не знали, чи повернемося назад": Резніков розповів про перемовини з РФ у Білорусі

Олексій Резніков розповів про поїздку до Мінська у перші дні війни для переговорів з Росією.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що під час поїздки до Мінська на перемовини з росіянами у перші дні війни українська делегація не була впевнена, що повернеться додому.

Про це він сказав у інтерв’ю іспанському виданню Larazon.

За словами Резнікова, для нього це був найгірший день та найскладніше рішення – бути частиною української делегації, яка поїхала до Білорусі на початку війни.

"Було дуже важко сказати "так" президенту, коли він попросив мене, тому що я відчував глибоку ненависть (до росіян – ред.). І, як переговірник, я знаю, що це емоція, яка не приносить користі. Це було жахливо – потиснути руку ворогу. Було чотири зустрічі, три в Білорусі і одна в Туреччині. Скажу вам, що в перших трьох ми зовсім не відчували себе в безпеці і навіть сумнівалися, що повернемося додому", - розповів міністр.

Нагадаємо, Олексій Резніков зробив неоднозначну заяву щодо втрат ЗСУ у війні проти Росії. Міністр сказав, що українські втрати менші, ніж кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині.

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