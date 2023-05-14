"Потерялась ракета": на Белгородщине — снова "бавовна"

Во время атаки 14 мая 2023 года Харькову в российском Белгороде очевидцы сообщили об очень громких звуках в небе.

В социальных сетях появилась информация о том, что одна из ракет, выпущенных в Харьковскую область, туда не попала. Предварительно она взорвалась в воздухе или ее даже «сбило российское ПВО».

Над областью была слышна «бавовна».

В социальных сетях иронизируют, что ракета просто "потерялась".

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Также по сообщению Тернопольской ОВА, в Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированные двое гражданских.

Тем временем в Одессе во время воздушной тревоги продолжается веселье в ночном клубе.

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