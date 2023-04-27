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Ракетная атака Николаева: количество пострадавших возросло

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Ракетная атака Николаева: количество пострадавших возросло

Захватчики обстреляли жилые дома Николаева / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Существенно разрушены жилая многоэтажка и историческое здание.

В ночь на четверг, 27 апреля, россияне атаковали Николаев "Калибрамы" из акватории Черного моря. В настоящее время известно об одном погибшем и 23 раненых мирных жителях. Среди них - один ребенок.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Учитывая, что это высокоточное оружие, которое работает по координатам наведения — очевидный факт террора мирного населения. Один частный дом разрушен, другой поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание", — говорится в сообщении.

Пожары на местах "прилетов" оперативно ликвидировали, сейчас идет разбор конструкций.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин поздно вечером 26 апреля срочно приехал в Кремль, сообщают российские Telegram-каналы. А уже в ночь на 27 апреля захватчики обстреляли жилые дома Николаевской области и убили по меньшей мере одного человека.

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Дата публикации
Просмотры
10к
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