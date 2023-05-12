Россияне готовятся к бегству из Запорожской АЭС - Энергоатом

Сегодня ЗАЭС стала опорным пунктом для россиян, где россияне хранят оружие.

Россияне, находящиеся в Энергодаре, готовятся к эвакуации. В частности, они провели тренировки по скорым сборам и выезду со станции на случай украинского контрнаступления.

Об этом сообщил глава Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин, пишет Радио Свобода.

По его словам, на ЗАЭС стало больше российских военных.

"Они все готовятся к эвакуации и даже проводили там тренировки по очень быстрым сборам и по загрузке этого всего имущества, которое они награбили, и выезду с территории станции по первому зову, по первой команде, когда это потребуется", — рассказал Котин.

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На сегодняшний день ЗАЭС стала опорным пунктом для россиян, где они хранят оружие, грузовики и оборудование, которые ликвидировали от гражданских.

Ранее в украинской компании "Энергоатом" получили информацию о планах российских оккупантов "эвакуировать" из города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара около 3100 человек.

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