Россияне устроили адские сутки на Херсонщине: что известно

Российские войска за минувшие сутки, 8 февраля, 39 раз атаковали Херсонщину. Мирные населенные пункты области пострадали от вражеских обстрелов из артиллерии, РСЗО и минометов.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Херсон россияне обстреляли шесть раз – били по жилым кварталам города. Снаряды РФ попали в детский центр реабилитации и жилые дома. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения.

За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских ударов погибли три человека, четверо жителей области получили ранения разной степени тяжести.

"Среди пострадавших — 15-летний парень. Он получил легкую контузию, врачи оказали ему помощь на месте происшествия", — сообщили в ОВА.

Напомним, накануне российские войска 31 раз обстреляли Херсонскую область. Населенные пункты области страдали от атак врагов из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Под прицелом Запорожье, Харьковщина и Херсон – обстрелы на 7 февраля

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