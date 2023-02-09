Росіяни влаштували пекельну добу на Херсонщині: що відомо

Російські війська за минулу добу, 8 лютого, 39 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області постраждали від ворожих обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Херсон росіяни обстріляли шість разів – били по житлових кварталах міста. Снаряди РФ поцілили в дитячий центр реабілітації та житлові будинки. На жаль, є жертви серед мирного населення.

Минулої доби на Херсонщині через російські удари загинули троє людей, четверо жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Серед постраждалих – 15-річний хлопець. Він отримав легку контузію, лікарі надали йому допомогу на місці події", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, напередодні російські війська 31 раз обстріляли Херсонську область. Населені пункти області потерпали від атак ворог з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Під прицілом Запоріжжя, Харківщина і Херсон - обстріли на 7 лютого

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