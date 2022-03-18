Российская армия обстреляла Краматорск: есть погибшие

Оккупанты попали в жилой дом.
В пятницу, 18 марта, российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску в Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, оккупанты попали в жилой дом и административное здание.
Сейчас известно о двух погибших и шести раненых.
"Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают подло обстреливать гражданских", — подчеркнул глава ОГА.
Как сообщалось, российская артиллерия и системы залпового огня в течение вечера четверга и ночи на пятницу, 18 марта, целили по мирным жителям Северодонецка и Рубежного. Только за ночь было разрушено более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры.
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