Северодонецк готовится к обороне - ОГА

Городские бомбоубежища готовы.

Город Северодонецк в Луганской области готовится к обороне.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОГА.

"Гуманитарная составляющая удовлетворительная. В случае необходимости откроем магазины. Бомбоубежища готовы", - говорится в сообщении.

В Лисичанске, Рубежном и Попасной тихо. Железнодорожный вокзал в Лисичанске готов принимать поезда для эвакуации. Один - уже отправился из Попасной.

В Счастье готовят людей для эвакуации в Петропавловку. В городе есть проблема с топливом, сообщили в ОГА.

Как сообщалось, российская армия оккупировала Станицу Луганскую, Крымское и Марковку.