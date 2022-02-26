Сєвєродонецьк готується до оборони - ОДА

Міські бомбосховища готові.
Місто Сєвєродонецьк в Луганській області готується до оборони.
Про це повідомила пресслужба Луганської ОДА.
"Гуманітарна складова задовільна. В разі необхідності відкриємо магазини. Бомбосховища готові", - йдеться у повідомленні.
У Лисичанську, Рубіжному та Попасній тихо. Залізничний вокзал у Лисичанську готовий приймати потяги для евакуації. Один - вже відправився з Попасної.
У Щасті готують людей для евакуації в Петропавлівку. У місті є проблема з паливом, повідомили в ОДА.
Як повідомлялося, російська армія окупувала Станицю Луганську, Кримське і Марківку.