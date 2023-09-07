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Штурмовики подошли вплотную к границе РФ и установили украинский флаг (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Штурмовики подошли вплотную к границе РФ и установили украинский флаг (видео)

Украинский флаг в "серой зоне" на Харьковщине

До сегодняшнего дня после деоккупации территории ни одна из сторон не входила в населенные пункты.

На Харьковщине бойцы штурмовой бригады "Стальной границы" установили украинский флаг в так называемой "серой зоне".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, которая опубликовала видео поднятие сине-желтого флага.

Отмечается, что военные зашли в населенные пункты Строевка и Тополя, расположенные у государственной границы с РФ.

"После деоккупации Харьковской области на эту территорию никто не заходил из-за значительного заминирования, но сейчас пограничники проложили безопасный путь и первым делом подняли государственный флаг Украины", — говорится в сообщении на сайте ГНСУ.

Напомним, по данным НГУ, россияне усиливают обороняющиеся на юге подразделения.

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Дата публикации
Просмотры
275
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