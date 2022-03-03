Телеканал "Дождь" прекращает работу

"Дождь" работал с апреля 2010 года.

Российский телеканал "Дождь" объявил о временном прекращении работы. Он включен Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

Об этом говорит сообщение на сайте телеканала.

"Телеканал "Дождь" временно останавливает работу, заявила в эфире гендиректор Наталья Синдеева. Это коснется эфира, трансляций в YouTube и социальных сетях. 1 марта сайт "Дождя" был заблокирован", – говорится в сообщении.

"Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу", – добавила Синдеева.

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