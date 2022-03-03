Телеканал "Дождь" припиняє роботу

"Дождь" працював від квітня 2010 року.

Російський телеканал "Дождь" оголосив про тимчасове припинення роботи. Його включено Мін'юстом РФ до переліку ЗМІ, що виконують функцію іноземного агента.

Про це свідчить повідомлення на сайті телеканалу.

"Телеканал "Дождь" тимчасово зупиняє роботу, заявила в ефірі гендиректорка Наталія Сіндєєва. Це торкнеться ефіру, трансляцій в YouTube та соціальних мережах. 1 березня сайт "Дождя" був заблокований", – йдеться у повідомленні.

"Нам потрібні сили, щоб видихнути та зрозуміти, як працювати далі. Ми дуже сподіваємось, що ми повернемося в ефір і продовжимо роботу", – додала Сіндєєва.

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