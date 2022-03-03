Жителі Мелітополя третій день поспіль мітингують проти російських окупантів (відео)

Жителі Мелітополя третій день поспіль мітингують проти російських окупантів (відео)

Люди співають гімн України.

У Мелітополі місцеві мешканці вже третій день поспіль виходять на акцію протесту проти російських військових.

Сьогодні, 3 березня, сотні городян зібралися на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку, аби виступити проти російських військових, повідомляє Depo.Запоріжжя.

Опубликовано Ольгой Гайсумовой Четверг, 3 марта 2022 г.

Містяни співали гімн України та пройшлися проспектом, скандуючи "Додому".

На сьогоднішньому мітингу обійшлося без стрілянини. Днем раніше окупанти відкрили вогонь, поранивши одного з мітингувальників.

Опубликовано Ольгой Гайсумовой Четверг, 3 марта 2022 г.

Мелітополь залишається окупованим містом, але українська влада там працює.