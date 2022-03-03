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Жителі Мелітополя третій день поспіль мітингують проти російських окупантів (відео)

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Люди співають гімн України.

У Мелітополі місцеві мешканці вже третій день поспіль виходять на акцію протесту проти російських військових.

Сьогодні, 3 березня, сотні городян зібралися на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку, аби виступити проти російських військових, повідомляє Depo.Запоріжжя.

 

Опубликовано Ольгой Гайсумовой Четверг, 3 марта 2022 г.

Містяни співали гімн України та пройшлися проспектом, скандуючи "Додому".

На сьогоднішньому мітингу обійшлося без стрілянини. Днем раніше окупанти відкрили вогонь, поранивши одного з мітингувальників.

 

Опубликовано Ольгой Гайсумовой Четверг, 3 марта 2022 г.

Мелітополь залишається окупованим містом, але українська влада там працює.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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