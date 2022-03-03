Жители Мелитополя третий день митингуют против российских оккупантов (видео)

Жители Мелитополя третий день митингуют против российских оккупантов (видео)

Люди поют гимн Украины.

В Мелитополе местные жители уже третий день выходят на акцию протеста против российских военных.

Сегодня, 3 марта, сотни горожан собрались на площади у памятника Тарасу Шевченко, чтобы выступить против российских военных, сообщает Depo.Запорожье.

Опубликовано Ольгой Гайсумовой Четверг, 3 марта 2022 г.

Горожане пели гимн Украины и прошлись по проспекту, скандируя "Домой".

На сегодняшнем митинге обошлось без стрельбы. Днем ранее оккупанты открыли огонь, ранив одного из митингующих.

Опубликовано Ольгой Гайсумовой Четверг, 3 марта 2022 г.

Мелитополь остается оккупированным городом, но украинские власти там работают.