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Жители Мелитополя третий день митингуют против российских оккупантов (видео)

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Люди поют гимн Украины.

В Мелитополе местные жители уже третий день выходят на акцию протеста против российских военных.

Сегодня, 3 марта, сотни горожан собрались на площади у памятника Тарасу Шевченко, чтобы выступить против российских военных, сообщает Depo.Запорожье.

 

Опубликовано Ольгой Гайсумовой Четверг, 3 марта 2022 г.

Горожане пели гимн Украины и прошлись по проспекту, скандируя "Домой".

На сегодняшнем митинге обошлось без стрельбы. Днем ранее оккупанты открыли огонь, ранив одного из митингующих.

 

Опубликовано Ольгой Гайсумовой Четверг, 3 марта 2022 г.

Мелитополь остается оккупированным городом, но украинские власти там работают.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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