Украина получит от Германии 18 танков Leopard 2: названа дата

До конца марта Украина получит от Германии 18 танков Leopard 2. Сейчас украинские военные на учениях их овладевают.

Германия до конца марта передаст нашему государству 18 танков Leopard 2. Украинские военные сейчас проходят обучения.

Об этом сообщила посол Украины в ФРГ Анка Фельдгузен.

"До конца марта 2023 года Германия поставит Украине 18 боевых танков Leopard 2 A6. В настоящее время проходят обучение на боевых машинах пехоты Marder, запланирована передача 40 БМП, танках Leopard 2 и системе ПВО Patriot", — рассказала Анка Фельдгузен.

Также она добавила, что Украина от Германии уже получила:

32 зенитных установки САУ Gepard.

14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 года.

Пять реактивных систем залпового огня MARS II.

50 бронеавтомобилей Dingo.

Одна из трех запланированных систем ПВО IRIS-T SLM.

20 реактивных систем калибра залпового огня 70 мм.

12 большегрузных седельных тягачей.

26 разведывательных БПЛА и 30 систем обнаружения БПЛА.

Три бронированных мостоукладчика Biber.

54 бронетранспортера M113 с вооружением.

Напомним, что Вашингтон ведет переговоры с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных маневров в Польше в ответ на угрозу восточной границы НАТО со стороны России.

Читайте также: