Україна отримає від Німеччини 18 танків Leopard 2: названо дату

До кінця березня Україна отримає від Німеччини 18 танків Leopard 2. Наразі українські військові на навчаннях їх опановують.

Німеччина до кінця березня передасть нашій державі 18 танків Leopard 2. Українські військові зараз проходять навчання.

Про це по повідомила пані посол України у ФРН Анка Фельдгузен.

"До кінця березня 2023 року Німеччина поставить Україні 18 бойових танків Leopard 2 A6. Наразі проходять навчання на бойових машинах піхоти Marder, запланована передача 40 БМП, танках Leopard 2 та системі ППО Patriot”, - розповіла Анка Фельдгузен.

Також вона додала, що Україна від Німеччини вже отримала:

32 зенітні установки САУ Gepard.

14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

П'ять реактивних систем залпового вогню MARS ІІ.

50 бронеавтомобілів Dingo.

Одну із трьох запланованих систем ППО IRIS-T SLM.

20 реактивних систем залпового вогню калібру 70 мм.

12 великовантажних сідлових тягачів.

26 розвідувальних БПЛА та 30 систем виявлення БПЛА.

Три броньовані мостоукладальники Biber.

54 бронетранспортери M113 з озброєнням.

Нагадаємо, що Вашингтон веде переговори з Берліном і Варшавою щодо проведення спільних військових маневрів у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку Росії.

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