В Днепре раздались взрывы: что известно

Утром среды, 9 октября, в Днепре прогремели взрывы. Военные предупреждали об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В городе прогремели несколько взрывов после 11:10. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения с востока и зафиксировали активность тактической вражеской авиации на северо-восточном и восточном направлениях. Также сообщалось о движении скоростной цели на Днепре.

В 10:16 на территории Днепропетровской области раздался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена опасность.

Напомним, Верховная Рада одобрила законопроект об освобождении от мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет, имевших статус "ограниченно пригодных" к изменениям в мобилизационном законодательстве.

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