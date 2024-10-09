ВР окончательно запретила мобилизацию украинцев до 25 лет: подробности

Верховная Рада одобрила законопроект об освобождении от мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус "ограниченно пригодных".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада одобрила в целом №11379 Д — предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет", — написал он.

Обсуждение этой инициативы длилось почти пять месяцев.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, запрещающий мобилизацию ограниченно годных украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Раньше их могли призывать на военную службу. Законопроект также предусматривал демобилизацию уже призванных, но ко второму чтению его изменили.

Ранее в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности сообщили, что мужчин в возрасте 50-60 лет призывают по новой директиве исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

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