У Дніпрі пролунали вибухи: що відомо

Зранку середи, 9 жовтня, у Дніпрі пролунали вибухи. Військові попереджали про загрозу ударів балістичними ракетами.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

У місті пролунало кілька вибухів після 11:10. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння зі сходу і зафіксували активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Також повідомляли про рух швидкісної цілі на Дніпрі.

О 10:16 на території Дніпропетровської області пролунав сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено небезпеку.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила законопроєкт про звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, які мали статус "обмежено придатних" до змін в мобілізаційному законодавстві.

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