Зустріч у форматі "Рамштайн" 12 жовтня відклали - ЗМІ

Засідання у форматі "Рамштайн", яке було заплановане на 12 жовтня, відклали.

Про це інформує Радіо Свобода із посиланням на джерела у штаб-квартирі НАТО.

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За джерелами видання, зустріч перенесли на інший день. Наразі нову дату визначають. Яка причина - не називають.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден скасував поїздку до Німеччини, де мала відбутися зустріч у форматі "Рамштайн". Причиною нібито стала підготовка Америки до урагану "Мілтон". Слідом за очільником Білого дому свій візит на засідання відклав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що в адміністрації Байдена думали, чи переносити зустріч на іншу дату у зв'язку зі зміною планів президента США.

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